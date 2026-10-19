Мишустин направил в Госдуму кандидатуры новых членов кабмина
Премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Решения по изменению кадрового состава правительства были приняты по итогам встречи президента Владимира Путина с премьер-министром. Глава государства поддержал предложения по перестановкам, пишет RT.
Так, на должность зампреда правительства – руководителя аппарата кабмина предложили кандидатуру первого замминистра финансов Ирины Окладниковой. На пост вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложено назначить главу Приморского края Олега Кожемяко. При этом зампредседателя кабмина, курирующим в том числе развитие транспортного комплекса, может стать министр транспорта Андрей Никитин.
«В структуре... появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова», - отметили в правительстве.
Кроме того, министром транспорта предложили назначить главу Росавиации Дмитрия Ядрова.
Ранее Владимир Путин освободил от должности вице-премьера Виталия Савельева.
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