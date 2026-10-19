Армия России освободила Омельник в Запорожской области
19 октября 202611:58
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Омельник в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Контроль над территорией установила группировка войск «Восток», пишет RT.
«Подразделения... освободили населенный пункт Омельник Запорожской области», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее армия России взяла под контроль восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, в том числе запорожское село Малокатериновка.
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