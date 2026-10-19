Армия России освободила Омельник в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили село Омельник в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Российские войска перешли к решительным действиям в Запорожье

Контроль над территорией установила группировка войск «Восток», пишет RT.

«Подразделения... освободили населенный пункт Омельник Запорожской области», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее армия России взяла под контроль восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, в том числе запорожское село Малокатериновка.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Бобылев
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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