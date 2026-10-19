СМИ: Фигуристка Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
19 октября 202610:51
Юлия Савченко
Российская фигуристка Камила Валиева возобновила работу с группой тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Валиева вернулась в группу Тутберидзе», - отметил собеседник агентства.
Камиле Валиевой 20 лет. Спортсменка возобновила карьеру после четырехлетней дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. В 2025 году фигуристка покинула группу Тутберидзе, она перешла к тренеру Светлане Соколовской в школу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, пишет Ura.ru.
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