Появились доказательства нарушения Штатами ДРСМД

Минобороны США готовится провести испытания запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) крылатой ракеты наземного базирования сразу же после прекращения действия договора в августе нынешнего года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Предполагается, что ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме. Место выбрано стратегически: близко к Азии, чтобы представлять потенциальную угрозу России и Китаю.
Такие сроки испытаний крылатой ракеты американскими военными говорят о том, что они годами нарушали ДРСМД, хотя бездоказательно обвиняли в этом Россию, заявил в эфире НСН капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков (слушайте аудио).
Отметим, что Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного США и СССР в 1987 году, не запрещается изучение и разработка попадающих под запрет ракет.
Напомним, что 2 февраля Штаты начали шестимесячную процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении Договора. Москва опровергла обвинения, но на демонстрацию ракеты, из-за которой Вашингтон инициировал выход из ДРСМД, иностранные военные атташе в январе не пришли. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий Договора.