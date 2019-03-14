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Армия и вооружение

Появились доказательства нарушения Штатами ДРСМД

14 Марта 2019 в 09:19
Появились доказательства нарушения Штатами ДРСМД
Доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, о чем говорят планы Пентагона испытать запрещенные ДРСМД ракеты в августе 2019 года.

Минобороны США готовится провести испытания запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) крылатой ракеты наземного базирования сразу же после прекращения действия договора в августе нынешнего года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Предполагается, что ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме. Место выбрано стратегически: близко к Азии, чтобы представлять потенциальную угрозу России и Китаю.

Такие сроки испытаний крылатой ракеты американскими военными говорят о том, что они годами нарушали ДРСМД, хотя бездоказательно обвиняли в этом Россию, заявил в эфире НСН капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков (слушайте аудио).

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«Это просто свидетельствует о том, что уже Соединенные Штаты Америки давным-давно нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что на разработку ракеты с нуля, как правило, уходит несколько лет. Все эти разговоры про нарушения Россией Договора — дипломатический и информационный флер для прикрытия выхода США из ДРСМД в явочном порядке», — сказал Сивков.

Отметим, что Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного США и СССР в 1987 году, не запрещается изучение и разработка попадающих под запрет ракет.

Напомним, что 2 февраля Штаты начали шестимесячную процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении Договора. Москва опровергла обвинения, но на демонстрацию ракеты, из-за которой Вашингтон инициировал выход из ДРСМД, иностранные военные атташе в январе не пришли. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий Договора.
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