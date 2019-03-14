Появились доказательства нарушения Штатами ДРСМД

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, о чем говорят планы Пентагона испытать запрещенные ДРСМД ракеты в августе 2019 года.

Минобороны США готовится провести испытания запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) крылатой ракеты наземного базирования сразу же после прекращения действия договора в августе нынешнего года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Предполагается, что ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме. Место выбрано стратегически: близко к Азии, чтобы представлять потенциальную угрозу России и Китаю.

Такие сроки испытаний крылатой ракеты американскими военными говорят о том, что они годами нарушали ДРСМД, хотя бездоказательно обвиняли в этом Россию, заявил в эфире НСН капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков (слушайте аудио).