Названа мировая угроза страшнее ядерного оружия

Бывший директор службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников заявил, что самой серьезной угрозой для человечества являются проблемы с экологией. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Экс-директор СВР пояснил, что ядерное оружие является угрозой, но для ее снижения принимаются меры. По его словам, на смену Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) придут новые соглашения, а вот ограничение потока воды Индии в Пакистан может «дать эффект нескольких атомных бомб», пишет Ura.ru.

«Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу — исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить», — цитирует Трубникова Life.ru.

В связи с этим разведчик призвал осторожно подходить к освоению Арктики, сообщает РИА ФАН.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, чем грозит России таяние Арктики. По его словам, общая негативная тенденция в связи с изменением климата похожа на правду, но, чтобы говорить о конкретной опасности, необходимо иметь больший объем данных.

