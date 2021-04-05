«Черт ногу сломит!» В Госдуме объяснили «корявость» законов

Ранее эксперты Высшей школы экономики пришли к выводу, что тексты законов в России становятся все сложнее для восприятия из-за длины предложений, обилия причастных оборотов и других особенностей. Уровень непонятности документов измерен по методике Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Оказалось, что после конституционной реформы стал непонятнее даже текст Основного закона, хотя ему еще далеко до рекордсменов неясности.

По словам Затулина, в администрации президента или правительстве, зачастую, не обращают внимания на уже принятые законы и пытаются изобрести какие-то новые термины.

«Юристы чаще действуют в духе «пусть погибнет весь мир, лишь бы процветала юстиция», и городят на месте понятных вещей какие-то очень сложные конструкции. Например, есть закон о государственной поддержке соотечественников за рубежом. В тех вариантах, которые нам направляют для упрощения получения гражданства, всячески стараются избегать слова «соотечественник», хотя оно узаконено. Придумывают разные другие названия, например, «носители русского языка», еще какие-то, в каждом случае порождая необходимость толкований», - отметил он.

Депутат уверен, что его коллеги могли бы внести свой вклад в улучшении стилистики законов, однако для этого народным избранникам надо дать больше свободы в законотворчестве.