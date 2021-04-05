«Черт ногу сломит!» В Госдуме объяснили «корявость» законов
Один из авторов поправок в действующую Конституцию в разговоре с «Радиоточкой НСН» оценил рост индекса непонятности российского законодательства.
Законы в России нередко имеют неудобоваримый стиль, поскольку их пишут не политики, а никому не известные чиновники, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» один из авторов поправок в действующую Конституцию Константин Затулин.
«Законы законам рознь. Дело в том, что у нас доминируют законопроекты, внесенные правительством и президентом. Их значительно больше половины в общей массе принимаемых документов. Поэтому тексты, зачастую - плод творчества администраторов, чаще всего, анонимных для основной массы депутатов. Нередко законопроекты, предложенные депутатами, отвергаются, а правительственные или президентские – принимаются, хотя они такие же по сути. Именно потому, что законотворчество исходит в основном от исполнительной власти, преобладают разного рода сложные обороты и юридизмы. Черт ногу сломит!» - отметил депутат.
Ранее эксперты Высшей школы экономики пришли к выводу, что тексты законов в России становятся все сложнее для восприятия из-за длины предложений, обилия причастных оборотов и других особенностей. Уровень непонятности документов измерен по методике Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Оказалось, что после конституционной реформы стал непонятнее даже текст Основного закона, хотя ему еще далеко до рекордсменов неясности.
По словам Затулина, в администрации президента или правительстве, зачастую, не обращают внимания на уже принятые законы и пытаются изобрести какие-то новые термины.
«Юристы чаще действуют в духе «пусть погибнет весь мир, лишь бы процветала юстиция», и городят на месте понятных вещей какие-то очень сложные конструкции. Например, есть закон о государственной поддержке соотечественников за рубежом. В тех вариантах, которые нам направляют для упрощения получения гражданства, всячески стараются избегать слова «соотечественник», хотя оно узаконено. Придумывают разные другие названия, например, «носители русского языка», еще какие-то, в каждом случае порождая необходимость толкований», - отметил он.
Депутат уверен, что его коллеги могли бы внести свой вклад в улучшении стилистики законов, однако для этого народным избранникам надо дать больше свободы в законотворчестве.
«Важно, наконец, понять, что подготовка законов - дело профессионалов, в том числе, политиков. Есть масса документов, которые делаются в тиши кабинетов, причём, желательно так, чтобы депутаты не были к этому причастны. Наше законотворчество зиждется на духе принятия поправок к уже существующим законам. Отсюда все эти деепричастные, причастные обороты. На депутатов тексты сваливаются в виде законопроектов, где шаг влево, шаг вправо – расстрел, «не моги править», потому что документ исходит от уважаемой инстанции. Причем понятно, что президент и правительство не сами пишут эти законы, а некие люди, которые могут по-разному понимать стоящие перед ними задачи», - заключил депутат.
Индекс синтаксической сложности законов по методике НИУ ВШЭ составил для самого непонятного текста 65, а для самого ясного — 16. Усредненный показатель, который рассчитали для более 600 федеральных законов, в этом году поднялся до 40,1 против 39,9 в 2020. В топ-10 самых сложных для восприятия законов попали акты, регулирующие пенсионное обеспечение, вопросы соцзащиты и исполнительного производства для жителей Крыма и Севастополя.
Ранее Всемирный банк впервые повысил оценку эффективности государственного управления, по которой Россия неизменно занимала позиции ниже среднего. Она получила положительный балл + 0,15 после - 0,06, и вошла в 42% лучших стран по этому показателю.
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