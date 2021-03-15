Адвокат заявил о неувязках в законопроекте о суррогатном материнстве
В России всё чаще возникают случаи возбуждения уголовных дел в отношении людей, оказывающих юридическое и медицинское сопровождение суррогатного материнства, а также некоторых суррогатных матерей. Чаще всего обвиняемым вменяют «торговлю людьми». Ведь женщины, родившие детей с использованием чужого генетического материала, фактически передавали новорожденных хозяевам генетического материала за деньги.
На пресс-конференции НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заметил, что в этих историях есть несколько странных моментов.
«Когда встал вопрос о торговле детьми, то оказалось, отцы и матери – иностранцы, биологический материал – иностранный. О каких россиянах идет речь? Сейчас идут переговоры и разрабатывается соответствующий законопроект. И в том виде, в котором он есть, он не может быть зарегистрирован», - признал Трунов.
Госдума разрабатывают законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан, отмечая, что, по документам, фактически ребёнка наделяют свойствами товара на продажу.
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