Бросай мешки, Конституция отходит

По решению Совета Госдумы обсуждение плана Владимира Путина по изменению Основного закона должно завершиться к 22 января. Это касается и комитетов самой нижней палаты, и Совета Федерации, Верховного и Конституционного судов, Счетной палаты, региональных властей и даже правительства – недоотставленного и недосформированного. А внесен законопроект был 20 января. Он предполагает изменение 22-х статей Конституции, в том числе установление МРОТ не ниже уровня прожиточного минимума, передача Госдуме полномочий по утверждению кандидатур на посты премьер-министра и членов правительства, закрепление роли Госсовета и ограничение двумя сроками пребывания одного и того же лица на посту президента.

Сколь резво ветви власти взялись за претворение в жизнь пожеланий первого лица изменить Конституцию, столь же рьяно теперь бросились объяснять, что невиданная доселе спешка обусловлена вовсе не дефицитом времени, а большим вниманием ко всем инициативам главы государства. Такие объяснения, во всяком случае, предложил его пресс-секретарь: «реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке», - сказал Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не ставят четких сроков утверждения предложенных президентом изменений, но и «в долгий ящик ничего откладываться не будет».

Еще более нервная реакция прозвучала из Госдумы. Спикер палаты Вячеслав Володин, слова которого приводит «Лента.ру», на вопрос о резком ускорении законотворчества в связи с президентской инициативой ответил: «Когда мы работаем ни шатко ни валко, вы нас критикуете. Но если мы начинаем работать эффективно, и сегодня мы получили законодательные инициативы, уже оформленные как проект закона, мы что, его должны откладывать в архив? Вы теперь говорите: а зачем вы проснулись и начинаете работать более активно? Скажите, ваша цель какая?» - задался Володин встречным вопросом. При этом, по сведениям «Газеты.ру», спикер Госдумы призвал депутатов перейти на круглосуточный режим работы над внесенными поправками к Конституции.

Первое чтение президентского законопроекта намечено на 23 января. Дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию, о необходимости которого говорил президент, пока не назначена. Правда, вопреки предостережениям рабочей группы по подготовке предложений об изменениях в Конституцию, которая едва успела собраться, как готовые поправки уже поступили в Госдуму, в качестве дня голосования уже называется 12 апреля. Дальше – Пасха, а потом – майские, когда электорат с грядок не соберешь, а там и отпускной сезон. И сколько ни говори об «исключительном приоритете» рассмотрения президентских инициатив, а выходит, что поправки в Основной закон вносятся под крики с перрона «бросай мешки, вокзал отходит!»

