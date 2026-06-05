У ЗАЭС ввели режим прекращения огня для ремонта ЛЭП

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о вступлении в силу локального режима прекращения огня рядом с Запорожской атомной электростанцией для проведения ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении организации соцсети X.

«Сегодня на передовой недалеко от ЗАЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ», - указали в агентстве.

Отмечается, что это позволит провести критически важный ремонт линий электропередачи для предотвращения угрозы ядерной аварии.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что Украина нанесла более 20 ударов тяжелыми беспилотниками по территории в непосредственной близости от станции, напоминает 360.ru.

