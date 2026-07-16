Глава Якутска Григорьев подал в отставку
Глава Якутска Евгений Григорьев подал в отставку по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении Якутской городской думы.
Отмечается, что в адрес председателя гордумы Альберта Семенова поступило заявление Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию. Кроме того, было подано обращение с инициативой проведения внеочередного заседания думы.
Из-за отставки градоначальника было принято решение о созыве внеочередной сессии гордумы, в которой примет участие руководство Якутии. В ближайшее время кандидатуры на пост главы Якутска рассмотрит комиссия по местному самоуправлению, законности и регламенту.
Евгений Григорьев занимал пост градоначальника с апреля 2021 года, напоминает 360.ru.
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