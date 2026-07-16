Музаев рассказал, что отказ от ЕГЭ по обществознанию не планируется
Отказ от сдачи Единого государственного экзамена по обществознанию не обсуждается. Об этом рассказал РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Потому что ряд специальностей, например, юриспруденция, право - там обществознание является одним из... базовых предметов, который им нужен», - пояснил руководитель ведомства.
Ранее Музаев заявил, что ЕГЭ не будут отменять в 2027 году. Экзамены пройдут без серьезных изменений. Глава Рособрнадзора выразил надежду, что «не будет никаких катаклизмов», подобных пандемии коронавируса, пишет 360.ru.
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