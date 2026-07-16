Музаев рассказал, что отказ от ЕГЭ по обществознанию не планируется

Отказ от сдачи Единого государственного экзамена по обществознанию не обсуждается. Об этом рассказал РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Потому что ряд специальностей, например, юриспруденция, право - там обществознание является одним из... базовых предметов, который им нужен», - пояснил руководитель ведомства.

Ранее Музаев заявил, что ЕГЭ не будут отменять в 2027 году. Экзамены пройдут без серьезных изменений. Глава Рособрнадзора выразил надежду, что «не будет никаких катаклизмов», подобных пандемии коронавируса, пишет 360.ru.

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ФОТО: Илья Питалев
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