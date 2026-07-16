В Белгородской области пять человек получили ранения при атаках ВСУ

Пять человек пострадали при ударах со стороны Украины в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

На Кубани один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА

«Во время атак со стороны ВСУ получили ранения пять человек», - указано в сообщении.

Как уточнил оперштаб, в числе пострадавших два ребенка.

Ранее под Воронежем мужчина пострадал при падении обломков беспилотника, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБелгородская область

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