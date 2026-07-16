Над российскими регионами уничтожили 375 украинских БПЛА

Пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве Девять пассажирских поездов задерживаются в пути в Пермском крае после аварии на железной дороге Тигры, переданные Россией Казахстану, начали уверенно охотиться на представителей местной фауны Издание Авто.ру отмечает 30-летие выпуском книги и фильма