Над российскими регионами уничтожили 375 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали над территорией России более 370 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

В Энгельсе при атаке БПЛА повреждена гражданская инфраструктура

«В период с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля... перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнули в ведомстве.

Военные сбили дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями, а также в Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, над Азовским и Черным морями.

Ранее средства ПВО отразили атаку шести беспилотников на Москву, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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