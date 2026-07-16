Над российскими регионами уничтожили 375 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали над территорией России более 370 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля... перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнули в ведомстве.
Военные сбили дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями, а также в Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, над Азовским и Черным морями.
Ранее средства ПВО отразили атаку шести беспилотников на Москву, пишет Ura.ru.
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