Новак пообещал достроить «Северный поток - 2». Получится ли?

Швейцарская компания Allseas теоретически еще может достроить «Северный поток — 2». Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, добавив, что осталось проложить менее 160 км труб. Подрядчик приостановил укладку труб газопровода в Балтийском море для исключения риска санкций, которые 21 декабря ввели США. «Компания запросила разъяснение у американского минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — сказал Новак в интервью РБК.

Оптимизм по поводу окончания строительства «Северного потока-2» в контексте новых санкций высказал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, на завершение строительства просто понадобится «чуть больше времени», поскольку у «Газпрома» есть альтернативные варианты прокладки труб.

В эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пояснил, что суда компании Allseas не отошли далеко от места работ. Дело в том, что Allseas обратилась к американским властям за разъяснениями, но де-факто – за отсрочкой.

«США «всегда прописывают в своих санкционных пакетах» право компании запросить 30-дневную отсрочку. По сути действия США направлены не на прекращение строительства как такового, а на укрепление своей переговорной позиции. И речь, скорее, пойдет о торге с Россией и Европой, в первую очередь с Германией. А 30-дневного срока будет вполне достаточно для окончания строительства «Северного потока-2», - убежден эксперт.

На вопрос, почему Штаты так упорно не хотят достройки «Северного потока-2» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН дал четкий ответ.