Новак пообещал достроить «Северный поток - 2». Получится ли?
Опрошенные НСН эксперты уверены, что газопровод будет достроен, и американские санкции к компании-подрядчику не помешают.
Швейцарская компания Allseas теоретически еще может достроить «Северный поток — 2». Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, добавив, что осталось проложить менее 160 км труб. Подрядчик приостановил укладку труб газопровода в Балтийском море для исключения риска санкций, которые 21 декабря ввели США. «Компания запросила разъяснение у американского минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — сказал Новак в интервью РБК.
Оптимизм по поводу окончания строительства «Северного потока-2» в контексте новых санкций высказал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, на завершение строительства просто понадобится «чуть больше времени», поскольку у «Газпрома» есть альтернативные варианты прокладки труб.
В эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пояснил, что суда компании Allseas не отошли далеко от места работ. Дело в том, что Allseas обратилась к американским властям за разъяснениями, но де-факто – за отсрочкой.
«США «всегда прописывают в своих санкционных пакетах» право компании запросить 30-дневную отсрочку. По сути действия США направлены не на прекращение строительства как такового, а на укрепление своей переговорной позиции. И речь, скорее, пойдет о торге с Россией и Европой, в первую очередь с Германией. А 30-дневного срока будет вполне достаточно для окончания строительства «Северного потока-2», - убежден эксперт.
На вопрос, почему Штаты так упорно не хотят достройки «Северного потока-2» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН дал четкий ответ.
«США сейчас активно пытается продать свой сжиженный газ в Европе и даже идут на небольшое снижение цены, чтобы заинтересовать потребителей. Понятно, что долго так продолжаться не может, и цены вернутся на прежний уровень, а Европа будет нести убытки. Поэтому наша главная задача – достроить «Северный поток-2», а европейцы потом уже сами выберут выгодные для них маршруты получения газа», - сказал Джабаров.
Газопровод «Северный поток — 2» мощностью в 55 млрд куб. м. строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации.
Против выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США. Вашингтон планирует поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
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