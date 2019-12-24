Дело - труба. Кто достроит «Северный поток-2»?

«Апофеозом абсурда», по выражению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, стала ситуация с почти достроенным газопроводом «Северный поток-2». В тот момент, когда оставалось проложить сотни полторы километров трубы или около пяти процентов от всей протяженности трассы, из-за вступивших в силу американских санкций работы прервались. Документ, подписанный президентом Дональдом Трампом, запрещает предоставлять какие-либо услуги для строительства газопроводов под угрозой блокирования активов компаний-подрядчиков в США и невозможности ведения бизнеса с американскими контрагентами. В результате швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ. В понедельник ее суда покинули зону строительства газопровода.

Оптимизм по поводу окончания строительства «Северного потока-2» в контексте новых санкций высказал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, на завершение строительства просто понадобится «чуть больше времени», поскольку у «Газпрома» есть альтернативные варианты прокладки труб. Однако с небес на землю оптимистов вернул глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, который прямо заявил, что у России «таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет». При этом создать такой корабль Россия способна, но не скоро. Только проектные работы займут от полутора до двух лет, еще три-четыре года – собственно строительство, - сообщил глава ОСК.

Другое дело, что руководитель «Объединенной судостроительной корпорации» несколько слукавил, говоря, что у России на сегодня нет судов-трубоукладчиков. Есть по меньшей мере два: «Академик Черский» и баржа-укладчик «Фортуна». Правда, «Черский» сейчас на Дальнем Востоке, а на переход в Балтику ему нужен месяц. Зато «Фортуна», которая укладывала первый десяток километров обеих ниток газопровода, - всего в двух днях хода от места работ, - отмечает «Газета.ру». Она более чувствительна к волнению, чем суда швейцарцев, но вполне способна укладывать трубу со скоростью около 1,5 км в день. За три месяца с ее помощью можно было бы управиться, но фактор балтийской погоды тоже внесет свои коррективы. И тогда «Северный поток-2» удастся достроить к середине 2020 года.

Впрочем, есть шансы и на то, что к окончанию работ вернутся швейцарцы. Как отметил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, суда компании Allseas не отошли далеко от места работ. Дело в том, что Allseas обратилась к американским властям за разъяснениями, но де-факто – за отсрочкой. Как пояснил собеседник НСН, США «всегда прописывают в своих санкционных пакетах» право компании запросить 30-дневную отсрочку. По сути действия США направлены не на прекращение строительства как такового, а на укрепление своей переговорной позиции. И речь, скорее, пойдет о торге с Россией и Европой, в первую очередь с Германией. А 30-дневного срока будет вполне достаточно для окончания строительства «Северного потока-2», - убежден эксперт.

