Дипломаты назвали G20 хорошей площадкой для России в донесении позиции
Для проведения переговоров G-20 не подходит, а для разъяснения своей позиций – да, сказал НСН дипломат Сергей Орджоникидзе.
Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что форум G-20 не подходит для проведения переговоров, но на нем Россия может объяснить свою позицию. А заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов считает, что Путина будут рады видеть в Индии.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить, примет ли президент Владимир Путин участие в саммите G20 в Индии. По его словам, все будет зависеть от графика российского лидера. Саммит пройдет 1 декабря 2023 года.
«Две составляющих в решении личного присутствия на таких саммитах. Первое – страна проведения, и здесь вопрос не имеет никакого сложного характера. Думаю, в Индии будут рады видеть Путина. Второй момент – общая ситуация, какой будет обстановка, насколько она будет соответствовать задачам, которые традиционно ставятся перед участниками G20. Будет ли там рассматриваться финансовая, экономическая проблематика или все будет подчинено политизации? Опыт последних международных встреч показывает, что работа идет не по тому руслу, а поэтому само по себе участие не ориентируется на достижение результатов. Каждая встреча должна иметь концепцию. Если на старте видно, что это не будет выглядеть, как положено, то присутствие необязательно», - сказал Бакланов.
Собеседник НСН отметил, что форум G-20 остается весомой площадкой с низким уровнем политизации.
«До сих пор G20 оставалась весомой площадкой, заменяла собой формат G-7, стала всеобъемлющей и ровно представляющей интересы большинства населения земли. Уровень политизации на «двадцатке» был меньше, а уровень заинтересованности в обсуждении реальных проблем, волнующих человечество, был выше», - пояснил Бакланов.
Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал саммит подходящим для России и донесении своей позиции.
«Для переговоров G20 не подходит, а для разъяснения своей позиций – да. Переговоры, это когда что-то решается, есть результат, принято решение. На «двадцатке» будет общая декларация. Конечно, там можно договориться, о чем угодно, форум серьезный, но все зависит от возможностей и предмета договоренности», - отметил Орджоникидзе.
В декабре стало известно, что единственной страной, перед которой по итогам прошлого года у России выросла задолженность (за год она выросла в 3,2 раза, до 610 миллионов долларов) стала Индия. Кандидат экономических наук Евгений Коган сказал НСН, что Россия могла проводить через Индию закупки, а долг сложился из-за сложностей в расчетах.
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