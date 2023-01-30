Дипломаты назвали G20 хорошей площадкой для России в донесении позиции

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить, примет ли президент Владимир Путин участие в саммите G20 в Индии. По его словам, все будет зависеть от графика российского лидера. Саммит пройдет 1 декабря 2023 года.

«Две составляющих в решении личного присутствия на таких саммитах. Первое – страна проведения, и здесь вопрос не имеет никакого сложного характера. Думаю, в Индии будут рады видеть Путина. Второй момент – общая ситуация, какой будет обстановка, насколько она будет соответствовать задачам, которые традиционно ставятся перед участниками G20. Будет ли там рассматриваться финансовая, экономическая проблематика или все будет подчинено политизации? Опыт последних международных встреч показывает, что работа идет не по тому руслу, а поэтому само по себе участие не ориентируется на достижение результатов. Каждая встреча должна иметь концепцию. Если на старте видно, что это не будет выглядеть, как положено, то присутствие необязательно», - сказал Бакланов.

Собеседник НСН отметил, что форум G-20 остается весомой площадкой с низким уровнем политизации.

«До сих пор G20 оставалась весомой площадкой, заменяла собой формат G-7, стала всеобъемлющей и ровно представляющей интересы большинства населения земли. Уровень политизации на «двадцатке» был меньше, а уровень заинтересованности в обсуждении реальных проблем, волнующих человечество, был выше», - пояснил Бакланов.