«Техническая ситуация»: Экономист Коган объяснил рост долга РФ перед Индией

Согласно информации организации, у России в 2021 году оставалось лишь три суверенных кредитора - Индия, Франция и Южная Корея. В целом весь внешний долг России по итогам прошлого года составил 481,4 миллиарда долларов. Коган считает, что долг может быть связан с техническими моментами в проведении платежей.

«Для того, чтобы проанализировать структуру российских долгов нужно иметь статистику, но сегодня эта информация в основном закрыта. Можно только предполагать. Возможно, что через Индию производились какие-то закупки. Последнее время мы наблюдаем сложности с расчетами, потому не исключаю, что в данный момент рост задолженности – техническая ситуация», - сказал Коган.

Собеседник НСН отметил, что общий внешний долг России относительно небольшой.

«Долг всегда оценивается по тому, насколько быстро нужно его погашать, насколько он растянут по годам. В сравнении с другими странами у нас это незначительные величины, к примеру, внешний госдолг Японии или Греции на 200 процентов превышает ВВП, у Италии – 130 процентов от ВВП», - отметил Коган.