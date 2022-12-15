«Техническая ситуация»: Экономист Коган объяснил рост долга РФ перед Индией
Кандидат экономических наук Евгений Коган сказал НСН, что Россия могла проводить через Индию закупки, а долг сложился из-за сложностей в расчетах.
Долг России перед Индией мог увеличиться из-за проблем с проведением платежей, заявил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН.
Единственной страной, перед которой по итогам прошлого года у России выросла задолженность (за год она выросла в 3,2 раза, до 610 миллионов долларов) стала Индия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно информации организации, у России в 2021 году оставалось лишь три суверенных кредитора - Индия, Франция и Южная Корея. В целом весь внешний долг России по итогам прошлого года составил 481,4 миллиарда долларов. Коган считает, что долг может быть связан с техническими моментами в проведении платежей.
«Для того, чтобы проанализировать структуру российских долгов нужно иметь статистику, но сегодня эта информация в основном закрыта. Можно только предполагать. Возможно, что через Индию производились какие-то закупки. Последнее время мы наблюдаем сложности с расчетами, потому не исключаю, что в данный момент рост задолженности – техническая ситуация», - сказал Коган.
Собеседник НСН отметил, что общий внешний долг России относительно небольшой.
«Долг всегда оценивается по тому, насколько быстро нужно его погашать, насколько он растянут по годам. В сравнении с другими странами у нас это незначительные величины, к примеру, внешний госдолг Японии или Греции на 200 процентов превышает ВВП, у Италии – 130 процентов от ВВП», - отметил Коган.
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН тоже подтвердил не критичность общего внешнего госдолга России.
«Минфин внимательно следит, что бы долг не превышал 22 процентов ВВП, а у всех стран с развитой экономикой он приближается к 100 процентам, а то и превышает. Российский госдолг имеет огромный резерв для наращивания», - уточнил Ракша.
Он также усомнился, что у России долг только перед Индией, Францией и Южной Кореей.
«Российский внешний долг – это российские евробонды, то есть государственные облигации, номинированные в долларах. Соответственно их покупают все, кому не лень, а не только инвесторы из Индии, Франции или Южной Кореи», - резюмировал Ракша.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на восстановление российской экономики до уровня 2008 года уйдут десятилетия.
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