«Серьезная мера»: Дипломат исключил разрыв дипотношений с ЕС без войны
Для разрыва дипотношений нужны тяжелые причины, которые угрожают существованию государства и жизни людей, отметил в эфире НСН Василий Корчмарь.
Разрыв дипломатических отношений России и стран Евросоюза возможен лишь по очень серьезным, тяжелым причинам, заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН. По его словам, такими причинами могут стать объявление войны или угроза безопасности одному из государств.
Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для России было бы лучше временно приостановить дипломатические отношения со странами Евросоюза. Также он назвал «плевком в лицо каждому гражданину России» трактовку Евросоюза, запрещающую гражданам РФ приезжать в ЕС на своих автомобилях со своими смартфонами и шампунем. Василий Корчмарь отметил, что подобные действия ЕС точно не приведут к разрыву дипотношений.
«В целом, это не может быть причиной для разрыва дипломатических отношений. Это несерьезная причина. Разрыв дипотношений, как правило, это начало военных действий или войны между государствами. То есть, обострение отношений до такой степени, что уже вызывает угрозу безопасности одному из государств. Это крайняя, очень серьезная мера. Нужны очень серьезные, тяжелые причины, которые угрожают существованию государства и жизни людей», - сказал Корчмарь.
По его словам, действия ЕС по запрету на въезд в страны Союза на автомобилях из России нарушают все юридические права и свободы человека.
«Это полное нарушение всех имеющихся в мире юридических прав и свобод, закрепленных в международных документах и соглашениях. Эта мера юридически не обоснована, чисто эмоциональная, когда уже нет ничего такого, чтобы навредить России и россиянам. Вызывает очень много вопросов... Во-первых, это туризм на автомобилях. Во-вторых, посягают на личную собственность, на смартфоны. Он берутся за другое острие – навредить людям. Но шампунь – это детский сад!», - резюмировал Корчмарь.
На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например смартфоны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 сентября назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии, передает «Радиоточка НСН».
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