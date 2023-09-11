«Серьезная мера»: Дипломат исключил разрыв дипотношений с ЕС без войны

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для России было бы лучше временно приостановить дипломатические отношения со странами Евросоюза. Также он назвал «плевком в лицо каждому гражданину России» трактовку Евросоюза, запрещающую гражданам РФ приезжать в ЕС на своих автомобилях со своими смартфонами и шампунем. Василий Корчмарь отметил, что подобные действия ЕС точно не приведут к разрыву дипотношений.

«В целом, это не может быть причиной для разрыва дипломатических отношений. Это несерьезная причина. Разрыв дипотношений, как правило, это начало военных действий или войны между государствами. То есть, обострение отношений до такой степени, что уже вызывает угрозу безопасности одному из государств. Это крайняя, очень серьезная мера. Нужны очень серьезные, тяжелые причины, которые угрожают существованию государства и жизни людей», - сказал Корчмарь.

По его словам, действия ЕС по запрету на въезд в страны Союза на автомобилях из России нарушают все юридические права и свободы человека.

«Это полное нарушение всех имеющихся в мире юридических прав и свобод, закрепленных в международных документах и соглашениях. Эта мера юридически не обоснована, чисто эмоциональная, когда уже нет ничего такого, чтобы навредить России и россиянам. Вызывает очень много вопросов... Во-первых, это туризм на автомобилях. Во-вторых, посягают на личную собственность, на смартфоны. Он берутся за другое острие – навредить людям. Но шампунь – это детский сад!», - резюмировал Корчмарь.