Рябков: США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией
Нельзя исключать, что Соединенные Штаты захотят понизить уровень дипотношений с Москвой и инициировать новые высылки российских дипломатов. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, чувство самосохранения в этой ситуации «должно все-таки присутствовать». Исходя из этого, указал Рябков, есть основания надеяться, что до этого дело не дойдет.
Ранее Сергей Рябков заявлял, что Россия и США не ведут диалог по Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru