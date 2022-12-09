Рябков: США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией

Нельзя исключать, что Соединенные Штаты захотят понизить уровень дипотношений с Москвой и инициировать новые высылки российских дипломатов. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В МИД негативно оценили дальнейшие взаимоотношения с США

По его словам, чувство самосохранения в этой ситуации «должно все-таки присутствовать». Исходя из этого, указал Рябков, есть основания надеяться, что до этого дело не дойдет.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что Россия и США не ведут диалог по Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияСША
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