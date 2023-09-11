Медведев предложил приостановить дипотношения с Евросоюзом
России следует приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом на фоне действий сообщества, запретившего россиянам ввозить автомобили, электронику и косметику. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что руководители ЕС «прямо и без околичностей» показали россиянам, что считают их «людьми второго сорта».
«Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью. ... И это решение – явно не кара для "преступного агрессивного режима в Кремле". Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза предложил в ответ не вводить ответные ограничения для европейцев, а «на время приостановить дипломатические сношения с ЕС» и вывести дипломатических работников в Россию.
«Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями», — указал Медведев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сторонника украинского легиона арестовали за покушение на диверсии в России
- Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден
- FT: НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны
- Завершился третий этап парусной регаты Tenzor International Cup 2023
- DM: Российская авиация сметет британскую в случае войны
- ВЦИОМ: Россиянки объяснили нежелание рожать нехваткой денег
- Медведев предложил приостановить дипотношения с Евросоюзом
- Клишас призвал зеркально ответить на запрет ЕС ввозить машины и смартфоны
- Три человека пострадали при нападении подростка с ножом в школе под Ростовом
- «112»: В Москве женщина умерла после употребления арбуза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru