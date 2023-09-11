Медведев предложил приостановить дипотношения с Евросоюзом

Политик отметил, что руководители ЕС «прямо и без околичностей» показали россиянам, что считают их «людьми второго сорта».

«Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью. ... И это решение – явно не кара для "преступного агрессивного режима в Кремле". Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза предложил в ответ не вводить ответные ограничения для европейцев, а «на время приостановить дипломатические сношения с ЕС» и вывести дипломатических работников в Россию.

«Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями», — указал Медведев.

