Сербия готова отказаться от безвиза и «братства» с Россией для вступления в ЕС
В Сербии обсуждают отказ от безвиза с РФ до конца года, страна также отказывается от «братства» с Россией и проводит учения с НАТО, при этом Вучич вскоре оставит кресло президента.
В Сербии активизировались дискуссии об отмене безвиза с Россией, и в целом антироссийская риторика все больше прослеживается в инициативах властей.
Так, 13 мая Сербия начала первые в своей истории совместные военные учения с НАТО. В Сербии отметили, что учения носят тактический характер и нацелены на обмен опытом. Также недавно стало известно, что Сербия ведет переговоры с Украиной о заключении соглашений по поставке удобрений для сельского хозяйства.
А несколько дней назад председатель сербского парламента Ана Брнабич на конференции в Праге заявила, что не считает отношения Москвы и Белграда братскими. На этом фоне эксперты пророчат кризис в отношениях двух стран, другие же отмечают, что подобный «неоднозначный» формат присутствовал всегда.
НЕ БРАТ ТЫ МНЕ
Сербия может ввести визовый режим для граждан России в рамках выполнения требований ЕС. Об этом сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, передают «Известия». Эксперты допускают принятие этого решения, хоть оно и приведет к серьезным политическим и экономическим последствиям. Президент Сербии уже заявлял, что страна до конца 2026 года намерена выполнить все визовые и миграционные требования для евроинтеграции.
В мае президент Сербии Александр Вучич заявил, что в скором времени может уйти в отставку. В своей речи он также внезапно сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский «хорошо понимает Сербию» и может приехать в Белград.
Заявления прозвучали через несколько дней после резонансного интервью председателя парламента Сербии Аны Брнабич, которая рассказала изданию Politico, что страна осудила СВО на Украине и голосовала за исключение России из Совета ООН по правам человека. Она же добавила, что не может назвать отношения с Москвой «братскими». По словам Аны Брнабич, товарооборот с Россией у Сербии небольшой, и санкции сильно не повлияли бы. Они не введены лишь потому, что «мы сами были под санкциями в 1990-х, наш народ не любит санкции».
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН подчеркнула, что сербские политики дают неоднозначные интервью на западных форумах, но на самом деле они не собираются рвать отношения с Москвой ради Евросоюза.
«Это не первое такое резкое заявление Брабич, которое очень резонирует в России. Но иногда в риторике российских разведывательных служб тоже проскакивает резкое осуждение Сербии за какие-то предполагаемые действия. Этот сюжет не новый, но последуют какие-то заявления других политических лидеров, которые будут уверять нас в том, что мы братские народы. В этом нет сомнений, так как сербы поддерживают Россию и желают ей победы в специальной военной операции. Поэтому риторика была выбрана неправильно, но существенно на внешнюю политику она не повлияет», — отметила она.
При этом такая риторика Сербии и не может остаться без внимания в Москве.
Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов спикера парламента Сербии Аны Брнабич поинтересовалась, c кем еще Белград состоит в братских отношениях, если не с Москвой.
«С кем-то у Сербии есть братские отношения? Если да, нельзя ли привести примеры? Чтобы мы могли сравнить», - сказала она на брифинге.
ЧТО ПОСЛЕ ВУЧИЧА
Соколова добавила, что возможная отставка президента страны Александра Вучича тоже не повлияет на геополитические расклады.
«Вучич думает об уходе в связи с предстоящими парламентскими выборами этой осенью. Он будет возглавлять список сербской прогрессивной партии и будет выдвинут в качестве возможного премьер-министра. Его президентский мандат заканчивается в любом случае в 2027-м году, поэтому он хочет снова стать главой правительства. Но риторика братства исходит от ряда ярких политиков. Они сохраняют выдержанную многовекторную позицию: Сербия рассчитывает вступить в ЕС, но она не хочет этого любой ценой, чтобы разорвать все отношения с Россией», — подчеркнула она.
Президент Сербии Александр Вучич допустил свою отставку из-за протестов и бешенства внутри общества, новая власть будет менее прозападной и будет искать реальный баланс между Москвой и ЕС, а не искусственный, заявил сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с НСН.
«Попытки угодить России – это "лапша" для России и сербского электората, который прорусский. Вучич пытался делать вид, что есть какой-то баланс, но владел поддержкой европейских стран. После его ухода Сербия хотя бы не будет холопом НАТО, но придется балансировать по-настоящему», - рассказал он.
По его словам, политика Вучича максимально прозападная, но он создавал пророссийскую картинку.
«Что касается новой главы государства, по Конституции глава государства у нас имеет только протоколярные цели. Это должна быть личность, которая внушает доверие. В результате этого будет сформировано правительство, пока рано говорить, как это будет. Вучич на самом деле не хочет передавать свое кресло, но придется. У нас прозападная власть сейчас максимально, поэтому любая новая власть будет менее прозападная. Все эти годы создавалась картинка, что Вучич якобы прорусский», - добавил собеседник НСН.
Ранее Евросоюз указывал на необходимость приведения внешней политики Белграда в соответствие со своим курсом, в том числе в отношении партнерства с Москвой. При этом сербские власти не поддерживают санкции против России и не признают независимость Косово, поэтому пока вопрос остается открытым.
Требования со стороны ЕС к Сербии ставят страну перед выбором между сотрудничеством с Россией и евроинтеграцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Международном общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», в Национальном центре «Россия».
Действующая власть в Сербии уже давно толкает страну в руки НАТО и ЕС, а освободиться от этого курса поможет только военная победа России над Западом, рассказал сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с НСН.
