В Сербии активизировались дискуссии об отмене безвиза с Россией, и в целом антироссийская риторика все больше прослеживается в инициативах властей.

Так, 13 мая Сербия начала первые в своей истории совместные военные учения с НАТО. В Сербии отметили, что учения носят тактический характер и нацелены на обмен опытом. Также недавно стало известно, что Сербия ведет переговоры с Украиной о заключении соглашений по поставке удобрений для сельского хозяйства.

А несколько дней назад председатель сербского парламента Ана Брнабич на конференции в Праге заявила, что не считает отношения Москвы и Белграда братскими. На этом фоне эксперты пророчат кризис в отношениях двух стран, другие же отмечают, что подобный «неоднозначный» формат присутствовал всегда.

НЕ БРАТ ТЫ МНЕ

Сербия может ввести визовый режим для граждан России в рамках выполнения требований ЕС. Об этом сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, передают «Известия». Эксперты допускают принятие этого решения, хоть оно и приведет к серьезным политическим и экономическим последствиям. Президент Сербии уже заявлял, что страна до конца 2026 года намерена выполнить все визовые и миграционные требования для евроинтеграции.



В мае президент Сербии Александр Вучич заявил, что в скором времени может уйти в отставку. В своей речи он также внезапно сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский «хорошо понимает Сербию» и может приехать в Белград.