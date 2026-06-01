В России заработала единая цифровая система мониторинга образования

Единую цифровую систему для мониторинга показателей в сфере образования запустили в России с 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработанная система перейдет в штатный режим мониторинга и начнет работать в первый день июня. На платформе собраны около 800 федеральных и региональных показателей, в том числе меры национального проекта «Молодежь и дети», инфраструктура, кадры, заработная плата, нагрузка. Их будут учитывать при принятии управленческих решений.

Как указали в аппарате Чернышенко, ведущую роль в создании системы сыграли Рособрнадзор и Координационный центр правительства России. В ходе работы представители 21 организации предложили свыше 2 тысяч показателей по всем уровням образования.

«Также был сформирован единый список основных понятий и терминов, применяемых в сфере образования», - сообщили в аппарате.

Ранее Дмитрий Чернышенко рассказал, что в РФ внедрили единую программу воспитательной работы в детских лагерях, обязательную для всех подобных объектов, пишет 360.ru.

