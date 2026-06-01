«Руспродсоюз»: Цены на куриные яйца стали ниже уровня 2024 года

По его словам, в аналогичный период в 2024-м средние розничные цены на десяток яиц в стране составляли 120 рублей. Кроме того, Востриков отметил, что Россия занимает 53 место в мире по стоимости яиц.

«Средняя цена за десяток в мире при пересчете по сегодняшнему курсу - 198 рублей», - сообщил он.

Востриков указал, что самая высокая стоимость продукта зафиксирована в Швейцарии - 482 рубля.

Ранее Росстат объявил о снижении цен на яйца. За неделю с 28 апреля по 4 мая продукт стал дешевле на 1%, пишет 360.ru.

