Первый с марта рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Дубай
Первый с марта рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Дубай. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
В Дубай отправился самолет Boeing 737, время в пути - 6 часов 3 минуты.
«Аэрофлот» не выполнял рейсы в ОАЭ с 11 марта в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Позднее перевозчик сообщал, что возобновит полеты и будет выполнять рейсы один раз в сутки в июне, два раза в сутки - с 1 июля.
Ранее президент Владимир Путин рассказал об увеличении объема перевозок «Аэрофлота» в прошлом году. Глава государства отметил, что занятость кресел выросла, а доходность авиакомпании повысилась, пишет 360.ru.
