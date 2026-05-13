Сербия впервые проводит совместные учения с НАТО
Сербия начала первые в своей истории совместные военные учения с НАТО. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.
Маневры проходят неподалеку от города Буяновац на юге страны. В них участвуют около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. Ход маневров отслеживают наблюдатели из США, Великобритании, Франции, пишет RT.
В Сербии отметили, что учения носят тактический характер и нацелены на обмен опытом. Мероприятия продлятся до 23 мая.
Ранее Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо неподалеку от границ России.
