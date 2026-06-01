ЦРУ ищет гены пришельцев в массовых ДНК-тестах землян

Большинство российских ученых считают такие изыскания фантастикой, однако американский астрофизик Ави Леб указал, что они имеют научную ценность, так как теоретически могут подтвердить гипотезы о внеземном происхождении человечества. Он считает, что анализ ДНК может помочь установить происхождение человеческого вида, который, возможно, возник в результате гипотезы о том, что жизнь на Землю была занесена из космоса.

ДНК, например, можно обнаружить следы того, что примитивные формы жизни были занесены на Землю с Марса. При этом попытки искать на нашей планете пришельцев напрасны, так как живые организмы могли бы перемещаться на межзвездные расстояния только за счет сложной генной инженерии. Ученый подчеркнул, что как человек не смог бы выжить на Марсе, так и инопланетяне на Земле.

На этом фоне президент США Дональд Трамп, как и обещал, шаг за шагом рассекречивает закрытые данные Пентагона и других ведомств о неопознанных явлениях. Эксперты считают, тема пришельцев используется американским лидером для собственных целей. Например, отвлечь публику от войны с Ираном и поднять себе рейтинг.

Ранее Федеральное бюро расследований США в рамках инициативы Трампа по обеспечению прозрачности касаемо неопознанных летающих объектов обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 см, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

