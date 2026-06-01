Над территорией России сбили 72 украинских БПЛА

Более 70 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщило Минобороны.

«В период с 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата», - указывает ведомство.

Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также над Крымом и водами Черного моря.

Накануне российские военные ликвидировали 23 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской, Курской областях и над Азовским морем, пишет 360.ru.

