Над территорией России сбили 72 украинских БПЛА
Более 70 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата», - указывает ведомство.
Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также над Крымом и водами Черного моря.
Накануне российские военные ликвидировали 23 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской, Курской областях и над Азовским морем, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Южной Корее из-за взрыва на оборонном заводе погибли четыре человека
- «Руспродсоюз»: Цены на куриные яйца стали ниже уровня 2024 года
- Над территорией России сбили 72 украинских БПЛА
- В России заработала единая цифровая система мониторинга образования
- ЦРУ ищет гены пришельцев в массовых ДНК-тестах землян
- Банки начали урезать россиянам суммы по ипотеке
- СМИ: Сервис бронирования OneTwoTrip могут продать за 2–10 млрд рублей
- СМИ: Зеленский может назначить Буданова на должность главкома ВСУ
- Количество заразившихся кишечной инфекцией в Пятигорске возросло до 36
- Белоруссия: Запад готовится к войне с РФ к 2030 году