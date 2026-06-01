В Южной Корее из-за взрыва на оборонном заводе погибли четыре человека

Взрыв прогремел на предприятии оборонной компании Hanwha Aerospace в городе Тэджон в Южной Корее, погибли как минимум четыре человека. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на данные полиции.

Отмечается, что ЧП произошло в 10:59 (04:59 мск). По предварительной информации, взрыв прогремел на первом этаже завода после воспламенения топлива, которое используется в двигательных установках. После хлопка произошло возгорание.

В результате погибли по меньшей мере четыре человека, пострадали двое. Спасательные службы после локализации пожара установят точное число жертв и проведут расследование ЧП.

Ранее в Намкхаме на северо-востоке Мьянмы после взрыва в здании, где хранилась взрывчатка для горнодобывающей деятельности, погибли 46 человек, еще 74 пострадали, пишет 360.ru.

