В Южной Корее из-за взрыва на оборонном заводе погибли четыре человека
Взрыв прогремел на предприятии оборонной компании Hanwha Aerospace в городе Тэджон в Южной Корее, погибли как минимум четыре человека. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на данные полиции.
Отмечается, что ЧП произошло в 10:59 (04:59 мск). По предварительной информации, взрыв прогремел на первом этаже завода после воспламенения топлива, которое используется в двигательных установках. После хлопка произошло возгорание.
В результате погибли по меньшей мере четыре человека, пострадали двое. Спасательные службы после локализации пожара установят точное число жертв и проведут расследование ЧП.
Ранее в Намкхаме на северо-востоке Мьянмы после взрыва в здании, где хранилась взрывчатка для горнодобывающей деятельности, погибли 46 человек, еще 74 пострадали, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Южной Корее из-за взрыва на оборонном заводе погибли четыре человека
- «Руспродсоюз»: Цены на куриные яйца стали ниже уровня 2024 года
- Над территорией России сбили 72 украинских БПЛА
- В России заработала единая цифровая система мониторинга образования
- ЦРУ ищет гены пришельцев в массовых ДНК-тестах землян
- Банки начали урезать россиянам суммы по ипотеке
- СМИ: Сервис бронирования OneTwoTrip могут продать за 2–10 млрд рублей
- СМИ: Зеленский может назначить Буданова на должность главкома ВСУ
- Количество заразившихся кишечной инфекцией в Пятигорске возросло до 36
- Белоруссия: Запад готовится к войне с РФ к 2030 году