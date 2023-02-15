Польша отказалась делиться истребителями с Украиной

С таким заявлением министр выступил после встречи глав оборонных ведомств НАТО, его выступление транслируют национальные телеканалы.

У Польши в авиапарке 48 истребителей F-16, уточнил Блащак. При этом Минобороны заказало американские модели F-35 и корейские FA-50, однако их поставка требует времени. При этом Варшава не возражает против поставки боевых самолетов другими странами НАТО, добавил он.

Ранее немецкие политики призвали страны поспособствовать завершению конфликта на Украине вместо поставок оружия Киеву. Член бундестага Амира Мухаммад Али призвала власти Германии сделать все возможное для прекращения боевых действий.

