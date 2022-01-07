Сенатор раскрыл тему переговоров Макрона и Путина

Также, по словам Владимира Джабарова, не стоит ждать от переговоров Путина и Макрона каких-то ярких заявлений на тему безопасности в преддверии заседания Совета НАТО и России.

«Давайте честно скажем, что в НАТО все решает позиция США. Как Соединенные Штаты решат, так будет поступать Европа. Поэтому не будет никаких заявлений о гарантиях безопасности России после переговоров Макрона и Путина. Главные позиции по этому вопросу определятся 10 января в Женеве», - подчеркнул собеседник.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Германия и Франция подтвердили приверженность Минским соглашениям для решения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

