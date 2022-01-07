Сенатор раскрыл тему переговоров Макрона и Путина
Украину и Минские соглашения обсудят главы России и Франции на очередных переговорах. Ситуация в Казахстане не станет предметом диалога, считает сенатор Владимир Джабаров.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен провести новые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
«Франция продолжает вести диалог с Россией. Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни», - отметил Макрон в ходе совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную тему новых переговоров, анонсированных президентом Франции Эммануэлем Макроном с российским лидером Владимиром Путиным.
«Основной темой станет Украина, Минские соглашения и все с этим связанное. Вряд ли президент Путин позволит Макрону что-либо высказывать по поводу Казахстана. Это внутреннее дело ОДКБ. Как на Западе НАТО решает свои дела в рамках альянса, так и у нас. Едва ли Евросоюзу будет позволено вмешиваться в ситуацию в Казахстане даже по линии ОБСЕ, членом которого является Казахстан. Думаю, тема Казахстана пройдет одним мазком, по касательной», - пояснил сенатор.
Также, по словам Владимира Джабарова, не стоит ждать от переговоров Путина и Макрона каких-то ярких заявлений на тему безопасности в преддверии заседания Совета НАТО и России.
«Давайте честно скажем, что в НАТО все решает позиция США. Как Соединенные Штаты решат, так будет поступать Европа. Поэтому не будет никаких заявлений о гарантиях безопасности России после переговоров Макрона и Путина. Главные позиции по этому вопросу определятся 10 января в Женеве», - подчеркнул собеседник.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Германия и Франция подтвердили приверженность Минским соглашениям для решения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.
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