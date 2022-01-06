Козак заявил о приверженности Германии и Франции Минским соглашениям
Германия и Франция подтвердили приверженность Минским соглашениям для решения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.
В ходе переговоров Козака с иностранными советниками глав Германии и Франции по нормандскому формату Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном стороны обсудили шаги по реализации Минских соглашений. Также Плётнер и Бонн подчеркнули, что не видят альтернативы Минским соглашениям.
По словам замглавы администрации президента России, создание нового формата переговоров не обсуждалось.
«Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться», — подчеркнул Козак.
Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к немецкому правительству, сообщил о намерении Плетнера и Козака обсудить ситуацию на Украине в январе 2022 года. По данным источника, главной темой переговоров станет снижение политической напряженности, которая последнее время растет между Россией, Украиной и США.
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