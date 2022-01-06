Козак заявил о приверженности Германии и Франции Минским соглашениям

Германия и Франция подтвердили приверженность Минским соглашениям для решения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

В ходе переговоров Козака с иностранными советниками глав Германии и Франции по нормандскому формату Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном стороны обсудили шаги по реализации Минских соглашений. Также Плётнер и Бонн подчеркнули, что не видят альтернативы Минским соглашениям.