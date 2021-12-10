Макрон и Зеленский призвали к возобновлению «нормандского формата»

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали к возобновлению переговоров в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

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Отмечается, что Макрон намерен обсудить с новым канцлером Германии Олафом Шольцем инициативы, направленные на снижение напряженности в Донбассе.

Встречи в «нормандском формате» начались в 2014 году. Группа четырех лидеров стран - Германии, России, Украины и Франции - собиралась для обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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