Макрон и Зеленский призвали к возобновлению «нормандского формата»
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали к возобновлению переговоров в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что Макрон намерен обсудить с новым канцлером Германии Олафом Шольцем инициативы, направленные на снижение напряженности в Донбассе.
Встречи в «нормандском формате» начались в 2014 году. Группа четырех лидеров стран - Германии, России, Украины и Франции - собиралась для обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины.
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