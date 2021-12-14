Путин указал Макрону на опасную для России «накачку» Украины оружием
Президент России Владимир Путин предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о накачке Украины современным оружием, что напрямую угрожает России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора Путин подчеркнул, что Киев намеренно накаляет обстановку на Донбассе, в чем ему помогает ряд европейских стран. Российский лидер показал на конкретных примерах нарушение Украиной Минских соглашений.
В свете увеличения числа современной военной техники на Украине, Путин указал на необходимость организации переговоров, которые исключили бы продвижение НАТО на восток.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично приказала приостановить поставки вооружения Украине по линии НАТО.
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