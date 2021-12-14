Путин указал Макрону на опасную для России «накачку» Украины оружием

В ходе разговора Путин подчеркнул, что Киев намеренно накаляет обстановку на Донбассе, в чем ему помогает ряд европейских стран. Российский лидер показал на конкретных примерах нарушение Украиной Минских соглашений.

В свете увеличения числа современной военной техники на Украине, Путин указал на необходимость организации переговоров, которые исключили бы продвижение НАТО на восток.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично приказала приостановить поставки вооружения Украине по линии НАТО.

