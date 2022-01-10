Экс-министр обороны Украины Гриценко: Крым никогда не вернется на Украину

«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — сказал политик.

«По опросам, более 80 процентов хотят в Россию», — пожаловался Гриценко.

Напомним, в октябре 2021 года президент Зеленский в своём Twitter назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.

