Экс-министр обороны Украины Гриценко: Крым никогда не вернется на Украину
Украинским властям во главе с лидером Владимиром Зеленским пора отказаться от идеи о возвращении Крыма и Донбасса, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» бывший министр обороны, экс-кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко.
«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — сказал политик.
«По опросам, более 80 процентов хотят в Россию», — пожаловался Гриценко.
Напомним, в октябре 2021 года президент Зеленский в своём Twitter назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.
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