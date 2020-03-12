Коммунисты и яблочники попытались сорвать заседание Мосгордумы по поправкам к Конституции

В Московской городской Думе прошло внеочередное заседание, на котором рассматривался закон о поправках к Конституции. Депутаты из КПРФ, «Яблока» и примкнувший к ним депутат Тимонов из «Справедливой России» использовали выступления по ведению, предоставленные им по регламенту МГД, и перевели рассмотрение изменений в основной закон страны в политическую перепалку, сорвав обсуждение.

Коммунисты и яблочники требовали не рассматривать закон о поправках к Конституции, утверждая, что им не хватило времени на ознакомление с ними, несмотря на то, что обсуждение поправок ведется почти два месяца, с 15 января 2020 года. Елена Шувалова (КПРФ) заявила, что хотела бы внести свои собственные поправки, хотя после принятия закона о поправках Госдумой и Советом Федерации внесение новых предложений юридически невозможно. На рассмотрение Мосгордумы выносился лишь один вопрос – об одобрении или неодобрении поправок к Конституции, ранее поддержанных Государственной Думой и Советом Федерации.

Точку в эмоциональной получасовой дискуссии поставил глава комиссии МГД по регламенту Александр Семенников («Единая Россия»): «Мы находимся в стадии вступления закона в силу. Мы сейчас одобряем или не одобряем. Все поправки, которые вы хотели подать, можно было подавать на протяжении двух месяцев. Этап поправок уже завершен и документ готов».

В ходе заседания оппозиционеры устроили еще ряд провокаций. Олег Шереметьев (КПРФ) стучал по столу рукой в гипсе, Елена Шувалова и Евгений Ступин выкрикивали с места. Оппозиционеры грозили «гражданскими волнениями» из-за принятия поправок. Дарья Беседина («Яблоко») выступала с трибуны, одетая в футболку с провокационным матерным высказыванием, за что была осуждена ее коллегами. Евгений Ступин (КПРФ) грубо нарушил порядок выступлений, отказавшись покидать трибуну, после чему ему было вынесено официальное порицание.

Несмотря на поведение оппозиции, поправки в Конституцию были поддержаны Мосгордумой в первом чтении, после чего Дарья Беседина предприняла еще одну попытку саботировать заседание, внеся на рассмотрение 50 поправок, содержащих абсурдные и оскорбительные формулировки. Поправки Бесединой были отклонены большинством голосов депутатов, с критикой демарша выступил, в том числе, глава фракции «Яблока» Максим Круглов.

По итогам заседания Мосгордума одобрила закон о внесении поправок в Конституцию. Аналогичные решения были приняты уже более 2/3 российских регионов. Закон поддержали все субъекты, в которых проводилось обсуждение. Степан Орлов («Единая Россия») отметил, что в случае одобрения поправок на всероссийском голосовании 22 апреля Конституция станет «более прозрачной, более демократичной и более адресной».

Закон о поправках к Конституции был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 11 марта. Документ предусматривает, что поправки вступят в силу только по итогам всероссийского голосования 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.

