Сенатор Ковитиди: море в Крыму безопасно благодаря военным

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что военные и другие ведомства обеспечивают безопасность моря в Крыму.

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По ее словам, ВСУ усыпали все пляжи Одессы и Николаева минами до такой степени, что к берегу опасно приближаться.

Крымское побережье безопасно благодаря работе военных и гражданских ведомств, отметила Ковитиди. Черноморский флот вовремя уничтожил дрейфующую украинскую мину, она никому не навредила. Сенатор отметила, что мину обнаружили всего на 180 км северо-восточнее пролива Босфор, что должно вызвать обоснованные переживания Турции.

Накануне российское Минобороны сообщило, что экипаж российского палубного вертолета Ка-27 с патрульного корабля «Сергей Котов» уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море, передает ОТР.

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:БезопасностьЧёрное Море

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