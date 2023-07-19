Сенатор Ковитиди: море в Крыму безопасно благодаря военным

По ее словам, ВСУ усыпали все пляжи Одессы и Николаева минами до такой степени, что к берегу опасно приближаться.



Крымское побережье безопасно благодаря работе военных и гражданских ведомств, отметила Ковитиди. Черноморский флот вовремя уничтожил дрейфующую украинскую мину, она никому не навредила. Сенатор отметила, что мину обнаружили всего на 180 км северо-восточнее пролива Босфор, что должно вызвать обоснованные переживания Турции.

Накануне российское Минобороны сообщило, что экипаж российского палубного вертолета Ка-27 с патрульного корабля «Сергей Котов» уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море, передает ОТР.

