Сенатор Косачев назвал юридически ничтожной резолюцию ГА ООН о репарациях

«Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Но когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными», - заявил парламентарий.

По его словам, инициаторов принятия таких резолюций это не остановит от воровства активов Москвы, а также подорвет доверие мира к финансовой системе Запада.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявил, что репарации должна платить не Россия, а Украина - за разрушения, «произведённые на Донбассе начиная с 2014 года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

