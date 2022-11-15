Сенатор Косачев назвал юридически ничтожной резолюцию ГА ООН о репарациях

Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине юридически ничтожна и противоречит Уставу ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

Главы МИД Польши и Германии потребовали от России выплатить репарации Украине

«Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Но когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными», - заявил парламентарий.

По его словам, инициаторов принятия таких резолюций это не остановит от воровства активов Москвы, а также подорвет доверие мира к финансовой системе Запада.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявил, что репарации должна платить не Россия, а Украина - за разрушения, «произведённые на Донбассе начиная с 2014 года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Генассамблея ООНУкраинаКонстантин Косачев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры