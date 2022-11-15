Сенатор Косачев назвал юридически ничтожной резолюцию ГА ООН о репарациях
Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине юридически ничтожна и противоречит Уставу ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.
«Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Но когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными», - заявил парламентарий.
По его словам, инициаторов принятия таких резолюций это не остановит от воровства активов Москвы, а также подорвет доверие мира к финансовой системе Запада.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявил, что репарации должна платить не Россия, а Украина - за разрушения, «произведённые на Донбассе начиная с 2014 года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Сенатор Косачев назвал юридически ничтожной резолюцию ГА ООН о репарациях
- Страны Евросоюза проведут дискуссию о будущем отношений с РФ
- Представлен официальный талисман Олимпиады-2024 в Париже
- В Вашингтоне рассказали о переговорах глав ЦРУ и СВР
- В «Роскосмосе» не определились со сроками завершения эксплуатации МКС
- Мясников рассказал, как не допустить риск инсульта
- Киев ожидает получить от партнеров 7,8 млрд долларов до конца года
- Россия ввела санкции против ста граждан Канады
- СМИ сообщили о поддержке Минфином законопроекта об исламском банкинге
- Германия национализирует бывшую дочернюю компанию «Газпрома»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru