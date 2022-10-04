Главы МИД Польши и Германии потребовали от России выплатить репарации Украине

Глава польского МИД отметил, что по окончании российско-украинского конфликта к ответственности должны быть призваны все виновные в военных преступлениях.

«Мы согласны, что противостояние должно закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», – заключил Рау.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, сообщает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».