В Совфеде назвали абсурдом условия Зеленского для переговоров с Россией
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своём Telegram-канале заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «отлично подошло бы быть актёром театра абсурда».
По его мнению, что абсурдом являются условия, которые украинский лидер выдвинул для переговоров с Россией.
«Восстановление территориальной целостности? Так именно это мы и сделали, вернув Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в состав России. Это исконно российские территории, которые в 90-е годы были незаконно отчуждены», - написал сенатор.
Бондарев также отметил, что репарации должна платить не Россия, а Украина - за разрушения, «произведённые на Донбассе начиная с 2014 года».
Он добавил, «Зеленский и его приспешники» проявили неуважение к Уставу ООН, когда нарушили Минские соглашения, и каждый военный преступник, «будь он военнослужащий ВСУ или просто нацик из добровольческого формирования, предстанет перед военным судом» по окончании СВО.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится», пишут «Известия».
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