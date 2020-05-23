Сенатор Косачев назвал демарш западной четверки в СБ ООН по Крыму беспрецедентным
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН ответил на демарш Запада заседания Совбеза ООН по Крыму.
Представители Украины, а также еще ряда стран: США, Великобритании и Эстонии – не явились на заседание Совбеза ООН по формуле Арриа, центральным вопросом которого стала ситуация в Крыму. Об этом сообщает российское постпредство при ООН.
«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей формуле Арриа 21 мая», — цитирует RT сообщение постпредства.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН сделал вывод о беспрецедентности поведения Украины, США, Великобритании и Эстонии, не явившихся на заседание Совбеза ООН по формуле Арриа, центральным вопросом которого стала ситуация в Крыму.
«Этот демарш беспрецедентен, поскольку формат таких дискуссий, формула Арриа совершенно четко обозначает, что участвующие свою позицию не предопределяют. Если они не согласны с постановкой вопроса, с позицией инициатора дискуссии, они выражают свое отношение в рамках этой дискуссии, а «не ногами». В данном случае есть нарушение и буквы, и духа тех договоренностей, которые существуют в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН по такого рода обсуждениям», - отметил эксперт.
Константин Косачев считает, что у стран Запада нет аргументов для дискуссии по Крыму, поэтому и был осуществлен демарш заседания Совбеза ООН.
Вызывает сожаление, что дискуссия не состоялась по теме, которая и для этой четверки стран, и для Запада в целом является центральной – ситуация в Крыму. Ведь те, кто предъявляют России претензии по крымской проблематике, большей частью делают акцент на якобы имеющих место нарушениях прав человека в Крыму. Вот бы обменяться на эту тему аргументами! Нету этих аргументов у Запада, нету их у четверки, нету их, в первую очередь, у Украины. Отсюда и неготовность и нежелание у них в таких дискуссиях участвовать», - сделал вывод сенатор.
По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам, российская сторона не будет готовить ответ на произошедшее событие.
«Думаю, России не следует специфичным образом реагировать на эту ситуацию – что называется, ногами. Мне представляется, что для России важнее демонстрировать свою позицию как государству – члену ООН, которое привержено и Уставу, и тем договоренностям, которые выработаны членами Организации Объединенных Наций. Это было бы, на мой взгляд, наиболее дальновидной и наиболее правильной для России позицией стратегически. А тактически возможны и другие варианты. И, если того требует ситуация, должны быть использованы», - заявил Косачев.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что после резкого заявления постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи в адрес коллег из Чехии, Германии и Франции об аннексии Крыма последуют резкие высказывания властей и радикалов, но только ради самопиара.
«Зеленский сейчас пытается поднять свой рейтинг за счет антироссийской риторики, чтобы выиграть в вопросах Крыма и Донбасса. Но какие-то реальные действия он вряд ли предпринимать будет. Во-первых, потому что нет такой необходимости, а во-вторых, потому что украинской власти сейчас выгоден самопиар на проблемах Крыма и Донбасса. Это для них более выгодно, чем какие-то конкретные действия, по той простой причине, что ничего радикального в этом сделать нельзя.Будут также и заявления со стороны радикалов, потому что им надо тоже пиарится. И на этом всё закончится», - сообщил Александр Охрименко.
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