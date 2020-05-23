Сенатор Косачев назвал демарш западной четверки в СБ ООН по Крыму беспрецедентным

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам, российская сторона не будет готовить ответ на произошедшее событие.

«Думаю, России не следует специфичным образом реагировать на эту ситуацию – что называется, ногами. Мне представляется, что для России важнее демонстрировать свою позицию как государству – члену ООН, которое привержено и Уставу, и тем договоренностям, которые выработаны членами Организации Объединенных Наций. Это было бы, на мой взгляд, наиболее дальновидной и наиболее правильной для России позицией стратегически. А тактически возможны и другие варианты. И, если того требует ситуация, должны быть использованы», - заявил Косачев.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что после резкого заявления постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи в адрес коллег из Чехии, Германии и Франции об аннексии Крыма последуют резкие высказывания властей и радикалов, но только ради самопиара.

«Зеленский сейчас пытается поднять свой рейтинг за счет антироссийской риторики, чтобы выиграть в вопросах Крыма и Донбасса. Но какие-то реальные действия он вряд ли предпринимать будет. Во-первых, потому что нет такой необходимости, а во-вторых, потому что украинской власти сейчас выгоден самопиар на проблемах Крыма и Донбасса. Это для них более выгодно, чем какие-то конкретные действия, по той простой причине, что ничего радикального в этом сделать нельзя.Будут также и заявления со стороны радикалов, потому что им надо тоже пиарится. И на этом всё закончится», - сообщил Александр Охрименко.



