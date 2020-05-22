Украина жёстко ответит на высказывания Небензи о Крыме. Только ради пиара

Украинцам некого винить в потере Крыма, кроме самих себя, потому что они и открыли путь к референдуму о присоединении полуострова к России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на обвинения коллег из Чехии, Германии и Франции в аннексии Крыма.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что за таким заявлением представителя Москвы последуют резкие высказывания властей и радикалов, но только ради самопиара.

«Скорее всего, будет протест, возмущение и заявления, что всё это неправильно и что это провокации. Зеленский сейчас пытается поднять свой рейтинг за счет антироссийской риторики, чтобы выиграть в вопросах Крыма и Донбасса. Но какие-то реальные действия он вряд ли предпринимать будет. Во-первых, потому что нет такой необходимости, а во-вторых, потому что украинской власти сейчас выгоден самопиар на проблемах Крыма и Донбасса. Это для них более выгодно, чем какие-то конкретные действия, по той простой причине, что ничего радикального в этом сделать нельзя. В ближайшие годы вряд ли Зеленский что-то сделает, но пиар ему нужен, и сейчас мы увидим давление со стороны МИД Украины по поводу заявления представителя России в ООН. Будут также и заявления со стороны радикалов, потому что им надо тоже пиарится. И на этом всё закончится», - сообщил Александр Охрименко.

Ранее в беседе с НСН член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков оценил планы Украины по трёхступенчатому «возвращению» Крыма.

«Мы понимаем, что этот план абсолютно пустой. Это штампы, общие слова. Они это делают для внутреннего потребления. Украинские националисты любят такое слышать. Санкции никак не влияют на ситуацию с Крымом. И никогда не повлияют. Подавляющее большинство руководителей влиятельных государств мира понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины», - заметил сенатор.

