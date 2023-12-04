Сенатор Климов: США не перестанут помогать Украине
США не прекратят помогать Киеву в российско-украинском противостоянии. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на зампреда комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова.
Сенатор указал на то, что у Вашингтона есть серые каналы поставок. К тому же, предположил Климов, США могут переложить обязанность помогать Украине боеприпасами и вооружением на своих союзников в Европе.
Сенатор допустил, что Конгресс может завернуть инициативу американского лидера Джо Байдена из-за стремления «усложнить жизнь Демократической партии перед выборами». Климов призвал руководство России не надеяться на «лотерейные билетики» от США, чтобы более успешно действовать в собственных национальных интересах.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация отчаянно нуждается в одобрении Конгрессом США выделения дополнительных средств на помощь Киеву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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