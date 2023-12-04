Сенатор Климов: США не перестанут помогать Украине

Сенатор указал на то, что у Вашингтона есть серые каналы поставок. К тому же, предположил Климов, США могут переложить обязанность помогать Украине боеприпасами и вооружением на своих союзников в Европе.

Сенатор допустил, что Конгресс может завернуть инициативу американского лидера Джо Байдена из-за стремления «усложнить жизнь Демократической партии перед выборами». Климов призвал руководство России не надеяться на «лотерейные билетики» от США, чтобы более успешно действовать в собственных национальных интересах.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация отчаянно нуждается в одобрении Конгрессом США выделения дополнительных средств на помощь Киеву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

