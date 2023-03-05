Сенатор Климов назвал возможную цель визита Шольца в США

Германии собираются отвести ключевую роль в конфликте на Украине. Об этом могли идти переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время его визита в Вашингтон. Если представитель Германии рискнет «соскочить», ему найдут замену, предположил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале.

Шольц: НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине

«Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди, точнее жертвы», – считает Климов.

Таким образом Вашингтон навяжет Берлину ключевую роль ФРГ в Евросоюзе. Если Шольц «рискнёт "соскочить"» ему или не позволят представители Дяди Сэма, или найдут замену, полагает Климов.

По его мнению, подобный диалог больше напоминает инструктаж или «взбучку» спецагента его кураторами, «чем переговоры глав суверенных стран».

Ранее лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил, что цели поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Соединенные Штаты неизвестны никому в парламенте.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАКонфликтУкраинаГерманияШольц
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