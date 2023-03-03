Лидер оппозиции ФРГ заявил, что цели поездки Шольца в США неизвестны
Цели поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Соединенные Штаты неизвестны никому в парламенте. Такое заявление сделал лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Он отметил, что Шольц должен регулярно говорить с американским лидером Джо Байденом, однако личная встреча должна иметь особую причину. Мерц предположил, что речь на переговорах между Байденом и Шольцем может пойти о поставках танков Киеву.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что события в Брянской области подтвердили, что США и их союзники в Европе поддерживают террористические акты Украины. В произошедшем зампред Совбеза обвинил президента США Джо Байдена и лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, сообщает НСН.
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