Он отметил, что Шольц должен регулярно говорить с американским лидером Джо Байденом, однако личная встреча должна иметь особую причину. Мерц предположил, что речь на переговорах между Байденом и Шольцем может пойти о поставках танков Киеву.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что события в Брянской области подтвердили, что США и их союзники в Европе поддерживают террористические акты Украины. В произошедшем зампред Совбеза обвинил президента США Джо Байдена и лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, сообщает НСН.

