Гусев посоветовал либералам вовремя выносить свои предложения
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Познера не удивил результат голосования по поправкам
Телеведущий, журналист Владимир Познер уверен, что россияне голосовали «за» поправки не из-за одобрения новой Конституции, а из-за доверия к Путину.
Павел Гусев: «Я полностью с ним согласен. Владимир Путин очень многое сделал для того, чтобы доверие простых граждан, тех граждан, которые ходят голосовать, было «за» него. И, к сожалению, мы должны констатировать, что сегодня и либеральные силы, и те, кто был против изменений в Конституцию, потерпели сокрушительное поражение. Все потому, что нужно вовремя все готовить и выносить обсуждения не в виде криков, кличек и прозвищ, а именно ради того, чтобы люди жили нормально», – отметил в разговоре с НСН Павел Гусев.
Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест
Правительство выделит более четырех миллиардов рублей на создание временных рабочих мест в регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Павел Гусев: «Мне кажется, то, что сегодня новое правительство во главе с Мишустиным делает, это честь и хвала нашей власти, президенту. Поэтому, наверное, за него так и проголосовали. Команда Путина работает сегодня очень неплохо», – прокомментировал он в эфире НСН.
Опрос: Почти 20 процентов россиян решили отказаться от отпуска в этом году
Согласно результатам опроса, почти 20 процентов россиян решили отказаться от отпуска в этом году. Среди тех, кто все-таки уйдет на отдых, треть проведут отпуск дома. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».
Павел Гусев: «Это говорит только о крахе туристической индустрии. Но хорошо, что есть внутренний туризм, малые города, пригороды, природа привлекут внимание россиян. Теперь осталось сделать так, чтобы там не было пожаров, чтобы не начались другие неприятные случаи. А самое главное, чтобы не было массового загрязнения природы», – подчеркнул он в интервью НСН.
В Ричмонде решили убрать памятники на фоне протестов в США
Мэр Ричмонда (США) распорядился убрать памятники всем конфедератам ради защиты здоровья горожан.
Павел Гусев: «Непонятно, для чего он это делает, и зачем они вообще воюют с памятниками. Зачем воевать со своей историей, зачем воевать с тем, что было когда-то очень давно? Люди ведь тогда были другие, и рабы были, и освобождали их. Они делали все, чтобы сегодня Америка стала другой. А то, что сейчас происходят в Штатах – стыд и позор», – подытожил в беседе с НСН Павел Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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