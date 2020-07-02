Гусев посоветовал либералам вовремя выносить свои предложения

Павел Гусев: «Непонятно, для чего он это делает, и зачем они вообще воюют с памятниками. Зачем воевать со своей историей, зачем воевать с тем, что было когда-то очень давно? Люди ведь тогда были другие, и рабы были, и освобождали их. Они делали все, чтобы сегодня Америка стала другой. А то, что сейчас происходят в Штатах – стыд и позор», – подытожил в беседе с НСН Павел Гусев.

