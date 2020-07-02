Политолог предсказал распад «команды Навального» после голосования

«Двусмысленная» позиция оппозиционера Алексея Навального по поводу голосования по поправкам к Конституции РФ стала предметом критики даже от его сторонников, и теперь есть основания полагать, что его команда «посыпется». Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Алексей Мухин.

«По сути, чувак просто сделал ставку во внутреннем тотализаторе ФБК и проиграл. А проигрывать он не умеет, как тонко подметила в Twitter его сторонница Аня Велликок», - написал он.

По мнению Мухина, «соратники по революции уже занесли свои карающие мечи гнева над Навальным и Ко».

Навальный выступал против участия в голосовании по поправкам в Конституцию. При этом единого мнения у оппозиции не сложилось: например, Максим Кац призывал пойти и проголосовать против поправок, пишет РИА ФАН.

