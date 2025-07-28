Трамп заявил, что сокращает срок ультиматума по на Украине до 10-12 дней
Установленный для России срок на достижение договоренностей по урегулированию по Украине будет сокращён до 10-12 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии американский лидер указал, что, говоря о 50-ти днях, «хотел быть щедрым», однако какого-либо прогресса он не видит.
«Я собираюсь установить новый срок — 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жёсткими пошлинами», если сделка по Украине не будет достигнута в течение 50 дней, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru