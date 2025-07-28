Трамп заявил, что сокращает срок ультиматума по на Украине до 10-12 дней

По итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии американский лидер указал, что, говоря о 50-ти днях, «хотел быть щедрым», однако какого-либо прогресса он не видит.

«Я собираюсь установить новый срок — 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жёсткими пошлинами», если сделка по Украине не будет достигнута в течение 50 дней, сообщает RT.

