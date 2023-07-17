Сенатор Джабаров призвал полностью отсечь Украину от Черного моря

Украину следует полностью отсечь от Черного моря для защиты Крыма. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

НАК: теракт на Крымском мосту совершили два украинских надводных беспилотника

Ранее на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остались на опорах. Движение на переправе приостановлено, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их дочь. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, по мосту нанесли удар два украинских беспилотных надводных аппарата. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

«Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь», — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Также сенатор призвал вновь сделать Одессу и Николаев русскими регионами.

Между тем глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что для лишения Киева возможности атаковать Крым необходимо взять под контроль России все Черноморское побережье, освободив Херсон, Николаев и Одессу.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Черное МореУкраинаКрымский МостВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ

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