Константинов обвинил Киев в атаке на Крымский мост

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил Украину в атаке на Крымский мост. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Константинова, чрезвычайное происшествие на переправе в ночь на 17 июля было «новым преступлением» киевского террористического режима.

В ГУР Украины намекнули на причастность Киева к ЧП на Крымском мосту

«В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также — неотвратимость возмездия за каждый такой удар», — написал глава парламента республики.

Константинов подчеркнул, что для лишения Киева возможности атаковать Крым необходимо взять под контроль РФ все Черноморское побережье. В частности, следует освободить Херсон, Николаев и Одессу. Спикер крымского парламента отметил, что с противником не следует заключать никаких сделок: Украина не имеет успехов на поле боя и поэтому «будет заниматься террористической деятельностью».

Как отметил политик, после ЧП Крым не изолирован от материковой России: доступно железнодорожное и паромное сообщение, территориальный коридор на севере. Константинов призвал соблюдать спокойствие и выразил уверенность, что последствия атаки будут оперативно ликвидированы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Кубани, детали инцидента не уточнялись. По данным СМИ, мост могли атаковать подводные дроны-беспилотники. В Минтрансе сообщили, что повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остаются на опорах. Движение на Крымском мосту приостановлено, пишет RT. Жертвами ЧП стали два человека — семейная пара из Новооскольского округа Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаКрымКрымский Мост

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