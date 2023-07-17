НАК: теракт на Крымском мосту совершили два украинских надводных беспилотника

Уточняется, что удар был нанес в 3:05 ночи двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Из-за взрыва была повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.

В НАК подтвердили гибель двух взрослых человек в результате теракта. Также в ведомстве сообщили о пострадавшем ребенке.

Ранее власти Крыма перекрыли движение по Крымскому мосту, остановили работу паромной переправы и железной дороги. В результате ЧП по мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице, передает «Радиоточка НСН».

