НАК: теракт на Крымском мосту совершили два украинских надводных беспилотника
На Крымский мост была совершена террористическая атака, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
Уточняется, что удар был нанес в 3:05 ночи двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Из-за взрыва была повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.
В НАК подтвердили гибель двух взрослых человек в результате теракта. Также в ведомстве сообщили о пострадавшем ребенке.
Ранее власти Крыма перекрыли движение по Крымскому мосту, остановили работу паромной переправы и железной дороги. В результате ЧП по мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru